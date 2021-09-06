Флеболог предупредил об опасном влиянии самокатов на здоровье молодежи

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Увлечение самокатами и экстремальными видами спорта привело к тому, что болезни вен все чаще начинают диагностировать у молодежи. Об этом рассказал руководитель курса амбулаторной хирургии и стационарозамещающих технологий Российского государственного медицинского университета, профессор, врач-флеболог Вадим Богачев.

По его словам, ранее пациентами флеболога становились пожилые люди. Специалист отметил, что в настоящее время средний возраст пациента составляет 30−35 лет.

Так, у людей в возрасте от 18 до 55 лет вены оказались здоровы у 16 процентов человек. При этом у 20 процентов исследуемых выявили тяжелые последствия заболеваний.

— Молодежь сейчас активно занимается скейтбордом, сноубордом, где травмировать вену легко. Сюда же всевозможные доски, самокаты. Человек, который начинает осваивать самокат, он так или иначе падает и травмирует, как правило, ноги, — добавил врач.

При этом мода на ношение спортивной обуви положительно сказывается на здоровье, приводит «Ридус» слова Богачева.

До этого врач-невролог Анна Терехова сообщила, что около 43 процентов россиян в возрасте от 65 лет страдают от признаков нарушения памяти.

По ее словам, курение, сахарный диабет, высокое давление, атеросклероз мозга и низкая физическая нагрузка являются основными предпосылками к потере памяти. При этом нарушения могут возникнуть из-за травм, инсульта или перенесенного инфекционного заболевания.

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