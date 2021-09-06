Семилетний мальчик пострадал в ДТП на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Борисовский проезд, 36к3 Карта всех событий

На юге Москвы в ДТП пострадал семилетний мальчик. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Инцидент произошел в Борисовском проезде во дворе дома 36, корпус 3. Предварительно установлено, что водитель такси совершил наезд на ребенка, который ехал на самокате по проезжей части. С предварительным диагнозом «ушиб уха» мальчика госпитализировали в медучреждение.

— Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — заключили в ведомстве.

Всего на минувшей неделе в Москве произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 184 человека и еще десять погибли.

Наиболее распространенным видом ДТП до сих пор остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 83 таких случая.

На втором месте — наезд на пешеходов (57 случаев). При этом в 24 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще в 15 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП 13 раз за минувшую неделю.