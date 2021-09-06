Москва вошла в топ-5 самых популярных направлений для путешествий этой осенью

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва и Московская область вошли в пятерку самых популярных регионов для осеннего отдыха по результатам исследования, проведенного экспертами сервиса «Авито Недвижимость».

Так, в сентябре и октябре двух прошлых лет список наиболее популярных регионов для путешествий оставался неизменным. Первые пять строчек занимали Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область. В десятку самых востребованных областей также входят Татарстан, Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область. В этом же году путешественники все чаще выбирают для путешествий Дагестан, который по прогнозам войдет в список самых посещаемых мест бархатного сезона 2021 года.

Эксперты предполагают, что в бархатный сезон спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в наиболее популярных регионах будет высоким. На это указывает увеличение спроса за год с конца лета 2020 года. Так, за это время спрос на посуточную аренду в Дагестане увеличился в три раза, в Московской области на 53,7 процента, а в Ростовской области на 34,5 процента. Небольшое снижение спроса зафиксировано в Крыму (6,1 процента), однако оно не повлияло на востребованность региона.

В столице спрос на посуточную аренду загородной недвижимости увеличился на 19,2 процента.

Также остается высоким и спрос на посуточную аренду квартир. Например, в Дагестане за год он вырос на 93 процента, в Москве — на 50 процентов, в Подмосковье — на 49 процентов. Спрос на аренду городских объектов незначительно снизился лишь в Крыму и Санкт-Петербурге — на 7,7 и 6,5 процента соответственно.

— Россияне продолжают открывать для себя внутренний туризм. Мы видим появление новых регионов в топе. Так, большим туристическим потенциалом обладает Дагестан. Он стремительно набирает популярность у путешественников. Другие популярные у туристов направления, не вошедшие в рейтинг, но всегда пользующиеся спросом: Алтайский край, Республика Алтай и Калининградская область, — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Он отметил, что осенью в российских регионах есть все возможности для прекрасного отдыха, и предложил путешественникам посмотреть архитектуру Казани, прогуляться по тропам здоровья в Крыму, провести спа-отпуск в Кавминводах или изучать культурное наследие старинных городов.