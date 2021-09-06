Голливудский фильм снимут по сценарию бывшей участницы «Дома-2»

Фото: instagram/pti4kasokol

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Сокол поделилась подробностями о своей успешной карьере в сфере кинематографа в США.

Сокол рассказала, что сотрудничает с продюсерской компанией Боба Хоупа, которая купила у нее сценарий, основанный на реальных событиях из детства девушки.

— У меня на родине был дом с привидениями. По легенде сыновья убили в нем свою мать ради денег. Пока этот проект не реализован, в США было приостановлено производство из-за коронавируса, сейчас только все начинает возобновляться. Вообще так быстро все не происходит — от идеи до фильма путь не близкий, — сообщает бывшая участница.

Девушка начала заниматься написанием идей и сценариев для фильмов, сериалов и шоу еще в юном возрасте. Она рассылала свои записи на разные телепроекты для реализации своего таланта.

— Я этим со школьных времен занимаюсь, сколько себя помню, пишу. В 15 лет в Харькове я отправляла свои сценарии на федеральные каналы, меня заметили и пригласили в шоу талантов, — призналась Сокол в интервью с «Собеседником».

Экс-участница отправляет свои идеи проектов разным западным компаниям, с которыми и начинает сотрудничать в дальнейшем.

— В моей голове рождается идея, я пишу короткий (на 20 страниц) сценарий от завязки до развязки и отправляю в компанию. Если моя идея нравится, ее покупают, над ней начинают работать сценаристы. Не каждая идея выстреливает и превращается в полноценный сценарий, поэтому выгоднее писать не сценарии, а продавать идеи, — рассказала девушка.

Также Сокол добавила, что у нее не возникает недопонимания с американскими партнерами, так как она свободно разговаривает на английском языке с 16 лет.