Ралли ретроавтомобилей «Ночная Москва» пройдет в столице 11 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 Карта всех событий

В столице в субботу, 11 сентября, состоится ралли ретроавтомобилей «Ночная Москва». Об этом рассказали в понедельник, 6 сентября, организаторы мероприятия.

Автомобили стартуют от знаменитой сталинской высотки по адресу Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1.

— Покорять дороги будут культовые ретроавтомобили XX века. Яркое событие для ценителей красоты, стиля и автоспорта состоится в 10-й раз и будет посвящено Дню города. В заезде участвуют более 30 экипажей, — говорится в сообщении.

В 2021 году ралли проведут в космическом стиле. Мероприятие посвятят 60-летию полета человека в космос, пишет агентство городских новостей «Москва».

При этом культурный центр ЗИЛ 12 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в экофестивале «оЗИЛеняйся». В программе фестиваля — кинозал, лекторий, зоны мастер-классов и экотуризма, выставки и концерты.

А главная выставка страны 17 и 18 сентября приглашает посетителей в Зеленый театр. Здесь пройдет одно из главных культурных событий осени — ежегодный фестиваль «Город Джаз» с участием звезд музыкальных фестивалей. Зрители услышат музыку самых разных направлений: джаз, соул, фанк, блюз и госпел. В программе премьеры, любимые хиты, виртуозные импровизации.