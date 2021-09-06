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Завершилось благоустройство микрорайона возле станции БКЛ метро «Новаторская»

Анастасия Волоснова

Город
Завершилось благоустройство микрорайона возле станции БКЛ метро «Новаторская»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

В Обручевском районе завершилось благоустройство микрорайона в районе станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Новаторская». Об этом рассказали в понедельник, 6 сентября, в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты благоустроили территорию в границах 37 и 38 кварталов между улицами Новаторов, Обручева и Ленинским проспектом. Так, рабочие заменили четыре детские площадки, организовали зону воркаут. Также возле станции привели в порядок тротуары, создали удобные дорожки и зоны отдыха со скамейками.

На территории были установлены новые опоры освещения, рабочие высадили деревья, разбили цветники, говорится в сообщении.

В воскресенье, 5 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении программы благоустройства территорий школ и детских садов.

До этого Сергей Собянин во время встречи с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о развитии транспортного каркаса в ЮВАО. Он добавил, что Московским центральным кольцом (МЦК) каждый день пользуются порядка полумиллиона пассажиров.

Мэр упомянул об эксперименте, в рамках которого были уменьшены паузы между поездами и протестированы двухэтажные вагоны. По его словам, это позволит увеличить пропускную способность МЦК почти в 1,5 раза. Глава города отметил, что проект в ближайшее время будет структурирован, после чего его запустят.

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