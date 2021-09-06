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Людей эвакуируют со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве из-за сильного задымления

Иван Юминов

Происшествия
Людей эвакуируют со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве из-за сильного задымления
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

На участке Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западная» до «Университета» нет движения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 6 сентября.

— На Сокольнической линии (1) нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава, — говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами. Специалисты прилагают усилия для восстановления движения.

Как уточнил источник «ВМ» в экстренных службах, на станции «Проспект Вернадского» зафиксировано задымление в поезде, а также на самой платформе.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования в пятом от начала состава вагоне. Его удалось ликвидировать, заключил собеседник «ВМ».

Позднее в Дептрансе уточнили, что все пассажиры покинули станцию. В данный момент она закрыта на вход, поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки. Пассажирам рекомендовано пользоваться наземным транспортом.

Также в Telegram-канале ведомства отметили, что движение будет возобновлено в течение 10–12 минут.

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