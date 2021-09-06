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Памфилова потребовала заменить плакаты с двойниками Вишневского в Санкт-Петербурге

Виктория Сикерина

Общество
Памфилова потребовала заменить плакаты с двойниками Вишневского в Санкт-Петербурге
Фото: ЦИК РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова попросила главу избиркома Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с двойниками кандидата Бориса Вишневского от партии «Яблоко». Об этом стало известно в понедельник, 6 сентября, после заседания ЦИК.

При этом Памфилова порекомендовала двойникам-кандидатам сняться с предстоящих выборов.

— Вот этот товарищ первый молодой, 1978 года, Алексей Шмелев. Кстати, отец троих детей. Вот я думаю, участвуя в этих грязных технологиях, как он будет потом смотреть в глаза своим детям. Он что, стесняется своей фамилии? Ну и шел бы как Алексей Шмелев в этом округе, показал бы, на что он способен, — заявила председатель Центризбиркома.

Она отметила, что второй двойник — некий Виктор Быков. По ее словам, ему стыдно за свою фамилию, имя и отчество, раз он скрывает эти данные и выдает себя за другого человека.

— Есть такое предложение, Наталья Валентиновна (Чечина), обязать эти комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Заменить этот плакат и сфотографировать их в том виде, в котором они реально есть, — подытожила Элла Памфилова.

ТАСС пояснил, что ранее в Санкт-Петербурге появились двойники Бориса Вишневского. Мужчины сменили имена и фамилии, став полными тезками кандидата от «Яблока», и изменили внешность.

В понедельник, 6 сентября, стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17–19 сентября для оценки парламентских выборов в России.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

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