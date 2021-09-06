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Наблюдатели ПАСЕ приедут в Москву 17–19 сентября для работы на выборах

Анастасия Волоснова

Общество
Наблюдатели ПАСЕ приедут в Москву 17–19 сентября для работы на выборах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17–19 сентября для оценки парламентских выборов в России. Об этом стало известно в понедельник, 6 сентября, из заявления организации.

— В соответствии с решением, принятым сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября, — приводит РИА Новости сообщение ПАСЕ.

16 августа сообщалось, что Центризбирком утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

3 сентября, в Общественном штабе Москвы рассказали о системе контроля за честностью и прозрачностью голосования. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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