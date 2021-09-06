Слухи о хамстве отца девятилетней студентки не подтвердили в МГУ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский государственный университет имени М. В. Ломоноса не подтвердил слухи о хамстве отца Алисы Тепляковой, девятилетней студентки факультета психологии, в общих чатах. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что жалоб на поведение Евгения Теплякова не поступало, хотя некоторые Telegram-каналы сообщали, будто отец девочки хамил ее однокурсникам в мессенджере.

— Официальных и неофициальных жалоб на какие-либо нарушения учебного процесса в администрацию факультета со стороны однокурсников до настоящего времени не поступало, — заявили в МГУ.

В настоящий момент девятилетняя студентка осваивает правила вуза. Телеканал «360» добавил, что в рамках предмета «Введение в профессию» студенты психфака научатся вести уважительную и эффективную коммуникацию.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

В четверг, 2 сентября, МГУ признали лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022. Он занял 158-е место в рейтинги лучших учебных заведений мира.