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МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках 7 сентября

Виктория Сикерина

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МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках 7 сентября
Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

Снижение температуры воздуха до минут двух градусов ночью и утром 7 сентября ожидается в Московской области. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Ночью и в утренние часы завтра в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 2 градусов, — передает Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на сообщение ведомства.

В понедельник, 6 сентября, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что основания для старта отопительного сезона в столице в настоящий момент отсутствуют.

Эксперт подчеркнул, что последние двое суток в Москве среднесуточная температура воздуха превышает норму на пять градусов. Во вторник, 7 сентября, столбики термометров будут на этом же уровне, а со среды в регионе ожидается потепление. Однако для включения отопления в городе необходимо, чтобы в течение пяти суток держалась низкая температура.

Однако главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что период холодной погоды в Москве заканчивается, бабье лето может начаться в пятницу, 10 сентября.

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