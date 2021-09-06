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Синоптик заявил, что в Москве нет условий для включения отопления в жилых домах

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Синоптик заявил, что в Москве нет условий для включения отопления в жилых домах
Фото: Анна Быкова

Основания для старта отопительного сезона в столице в настоящий момент отсутствуют. Такое мнение в понедельник, 6 сентября, выразил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, последние двое суток в Москве среднесуточная температура воздуха превышает норму на пять градусов. Во вторник, 7 сентября, столбики термометров будут на этом же уровне, а со среды в регионе ожидается потепление. Однако для включения отопления в городе необходимо, чтобы в течение пяти суток держалась низкая температура.

— Если говорить о второй половине недели — четверге, пятнице и субботе, — температура будет выше нормы, — сказал Юрий Варакин.

Эксперт пояснил, что не только в Москве и области синоптики зафиксировали заморозки. До нуля градусов температура опускается в Тверской, Ярославской, Владимирской и Волгоградской областях и в Приморском крае, передает телеканал «Москва 24».

В понедельник, 6 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться. Хотя в ближайшие дни на погоду в Москве будет по-прежнему влиять обширный циклон, жители почувствуют постепенное потепление, отметил он.

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