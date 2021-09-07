Захарова сообщила, что иностранные посольства «вербуют» россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россияне, которые устраиваются на работу в иностранные посольства, подвергаются «плавной вербовке». Об этом в понедельник, 6 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа, — рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Из-за этого граждане России становились гражданами инстранных государств и начинали работать на их правительства.

Захарова отметила, что такие граждане вели серьезную работу, за которую «платили немаленькие деньги». Кроме того, в некоторых посольствах напрямую возможность работы связывалась с получением гражданства.

До этого в МИД заявили, что США ведут охоту за гражданами России за рубежом. Число подобных случаев достигло 50. В настоящее время их количество продолжает увеличиваться.