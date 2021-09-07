Кулеба заявил, что Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами

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Чтобы накопить денег на укрепление военной мощи, Украина предложила США создать зону свободной торговли. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, — рассказал он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, государству нужны финансы, «чтобы воевать». Кулеба вспомнил польскую экономику, которая «позволяет создавать резервы» и затем тратить их на укрепление обороны.

До этого он сообщил, что президент США Джо Байден заверил украинского президента Владимира Зеленского, что Киев не останется с Москвой наедине. Вашингтон намерен оказываеть ему помощь.

1 сентября сообщалось, что Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Проекты предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины и «привлечение программ международной помощи, кредитов и инвестиций». Президент выразил надежду, что партнеры из США присоединятся к реализации плана по «трансформации» Украины.