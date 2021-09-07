Часть Детской стоматологической поликлиники № 52 переедет в новое помещение

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

18Ак2, Коптевская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Детская стоматологическая поликлиника № 52 будет располагаться в двух новых помещениях. Часть сотрудников переедет в дом 18а, корпус 2, на Коптевской улице, а другая — в дом 4, корпус 1, по улице Ивана Сусанина, где ведется капитальный ремонт.

Переезд медицинского учреждения связан с тем, что здание в 3-м Михалковском переулке, на первом этаже которого она в настоящее время располагается, включено в программу реновации.

Поликлиника после переезда для удобства жителей будет располагаться в том же районе, а малыши смогут посещать тех врачей, к которым уже привыкли.

Ремонт в помещении на улице Ивана Сусанина, площадь которого составляет более 600 квадратных метров, выполнен уже на 45 процентов. В нем выполнили все демонтажные работы, привели в порядок потолочные швы, построили новые внутренние перегородки, а также усилили дверные и оконные проемы и выполнили новую стяжку полов.

— Сейчас ведутся работы по черновой отделке внутренних помещений и ремонт входных групп. Уже почти закончили утепление и устройство новой кровли. В скором времени приступят к монтажу новых и современных инженерных систем, установке дверей и окон. Фасад также приведут в порядок — утеплят, оштукатурят и заново покрасят в соответствии с паспортом колористического решения, — рассказал заместитель главы столичного департамента капительного ремонта Денис Лебедев.

На первом этаже расположатся вестибюль, гардероб и зона для хранения колясок. Там разместят два кабинета терапевтической стоматологии, кабинеты хирурга, зубного техника, ортодонта и рентгенолога.

— Существующий под строением подвал приспособят под склады различного назначения, стерилизационную, а для сотрудников здесь сделают женский и мужской гардероб, душевые, а также комнату для приема пищи, — уточнил Лебедев.

Основные строительные работы завершат до конца года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 сентября стало известно, что новый филиал Детской стоматологической поликлиники № 38 открыли в столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице.