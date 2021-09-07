Врач-генетик объяснила, как сало помогает сохранять молодость

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Употребление сала может напрямую повлиять на омоложение организма. Об этом сообщила украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.

Она отметила, что жир из сала влияет не в набор веса, а переходит в строительные материалы для гормонов. Они синтезируются из жира, участвуют в формировании мембраны клетки и оказывают иммуномодулирующее действие. Так, при помощи сала организм лучше защищается от вирусов.

— Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала, — пояснила врач.

Также сало состоит из аминокислот, которые оказывают противоопухолевое действие и повышают уровень обменных процессов в организме. Врач напомнила, что энергию для человека поставляют именно жиры, а не углеводы, пишет РИА Новости.

В свою очередь диетолог Анна Белоусова заявила, что желающие избавиться от лишнего веса офисные работники должны следить за количеством съеденного во время обеда.

Эксперт добавила, что при работе из офиса человек долгое время находится в сидячем положении, кратковременно двигаясь лишь во время перерывов на обед. Во время обеда сотрудники обычно съедают весь комплект блюд. Это в свою очередь негативно сказывается на фигуре, так как организм расходует мало энергии.