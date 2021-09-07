Москвичка продала упаковку гвоздей под видом дорогостоящего смартфона

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Третьяковская Карта всех событий

Полицейские задержали 22-летнюю москвичку, которая продала упаковку гвоздей под видом дорогостоящего смартфона. Об этом во вторник, 7 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже смартфона, который хотел купить. Телефон продавала девушка. Она заверила, что товар оригинальный, и предложила встретиться на станции метро «Третьяковская».

В один из дней встреча состоялась. Мужчина перевел девушке 75 тысяч рублей и получил желанный гаджет. После получения денег злоумышленница поспешила скрыться. Мужчина обнаружил, что в коробке вместо телефона находится упаковка гвоздей.

Вскоре полиция задержала мошенницу.

— 22-летняя москвичка была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

Еще об одном случае мошенничества в Москве сообщалось 6 сентября. 45-летняя приезжая женщина по поддельным документам купила дорогостоящую машину в столичном автосалоне.