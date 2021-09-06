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Женщина купила авто стоимостью 2,5 миллиона рублей по фальшивым документам в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Женщина купила авто стоимостью 2,5 миллиона рублей по фальшивым документам в Москве
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

Полиция задержала 45-летнюю приезжую женщину, которая по поддельным документам купила дорогостоящую машину в столичном автосалоне. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, подозреваемая пришла в автосалон, расположенный в Остаповском проезде. Там она оформила автокредит на приобретение машины стоимостью около двух с половиной миллионов рублей, используя при этом фальшивые документы. После завершения сделки она получила в свое распоряжение новое авто.

Покинув салон, злоумышленница почти сразу передала автомобиль неизвестным. Взамен она получила 500 тысяч рублей.

Позже в банке выяснили, что документы поддельные, и обратились в полицию. Полиция задержала женщину.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время полиция разыскивает соучастников преступления.

О похожем случае мошенничества сообщалось в начале месяца. Мужчина взял в банке кредит почти на 14 миллионов рублей по фальшивым документам. Позже его задержала полиция.

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