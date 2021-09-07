Кабмин выделит два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будут выделены два миллиарда рублей на борьбу с распространением COVID-19 и других инфекций. Об этом рассказали во вторник, 7 сентября, в пресс-службе правительства.

На создание ПЦР-центров в крупных городах РФ направят 223 миллиона рублей. Также на выделенные средства создадут четыре лаборатории для биохимических разработок и инфекционной диагностики.

Кроме того, деньги из бюджета планируют направлять на изучение изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций. Также средства пойдут на дооснащение медицинских центров специальной аппаратурой и на усиление санитарного контроля на границе, говорится на сайте правительства.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.