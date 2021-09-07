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Диетолог перечислила продукты, на которых нельзя экономить

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила продукты, на которых нельзя экономить
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На полках магазинов можно встретить продукты, на которых категорически нельзя экономить. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Чтобы питаться правильно, необходимо добавлять в свой рацион высококачественные животные белки, подчеркнула специалист.

— В рационе должны быть обязательно высококачественные молочные продукты, а не продукты с заменителями белка и жира. На мясе, рыбе, птице и молочных продуктах ни в коем случае нельзя экономить. Эти продукты всегда должны быть высокого качества, — отметила Русакова.

По ее словам, экономить в магазине можно только на сезонных овощах и фруктах. Сезонные дешевые овощи будут содержать большое количество витаминов и полезных веществ.

Кроме того сэкономить можно и на кондитерских изделиях или деликатесах, уточнила Русакова. Такие неполезные продукты лучше есть только по праздникам, они не должны присутствовать в рационе, пишет «Nation news».

До этого эксперты назвали продукты, которые снижают давление и помогают бороться с ожирением.

Отечественный диетолог также рассказал, какие продукты лучше всего употреблять на завтрак. Считается, что лучшими продуктами для утреннего приема пищи являются овсяная каша, вареные яйца и свежевыжатый сок. Они дадут организму необходимые питательные вещества.

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