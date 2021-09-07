Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю гражданку Белоруссии и был задержан в Москве

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали с столице 51-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки на территории Белоруссии. Об этом во вторник, 7 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в 2019 году подозреваемый познакомился в интернете с несовершеннолетней гражданкой Белоруссии. В ходе переписки он заставлял ее делать непристойные вещи сексуального характера и снимать это на видео. Таким образом злоумышленник изготавливал порнографию.

Позже в том же году мужчина отправился в Белоруссию, где в заранее арендованной квартире вступил в насильственную интимную связь с девочкой.

В августе этого года белорусские правоохранители передали материала дела своим российским коллегам. Последние задержали подозреваемого в квартире на юге Москвы.

— В настоящее время фигурант уголовного дела доставлен в подразделение ведомства. С ним проводится комплекс следственных действий. Следователи проверят мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона, — заключила Иванова.

6 сентября сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал девушку на востоке столицы, угрожая ей убийством. В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего и поиском злоумышленника.