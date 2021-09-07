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Экологи рассказали, как резкое похолодание отразилось на качестве столичного воздуха

Анастасия Колоскова

Город
Экологи рассказали, как резкое похолодание отразилось на качестве столичного воздуха
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С наступлением метеорологической осени в Москве заметно улучшилось качество воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Причина этого кроется в том, что холодный воздух из северных широт создал благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

— По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в понедельник, 6 сентября, фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксид азота, диоксид серы) в 1,5–1,9 раза ниже аналогичных уровней начала прошлой недели, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление.

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