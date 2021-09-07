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«Прощай, друг мой»: Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о Борисе Краснове

Анастасия Волоснова

Общество
«Прощай, друг мой»: Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о Борисе Краснове
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью художника Бориса Краснова. Трогательные слова в память об умершем она написала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что Краснов был талантливым человеком, которого будет не хватать многим.

— Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил-был художник один» только о тебе, — написала Пугачева.

Борис Краснов умер на 61-м году жизни во вторник, 7 сентября. Художник недавно переболел коронавирусом, у него диагностировали инсульт. Врачи сообщали, что у него поражено 85 процентов головного мозга. Краснова перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.

Состояние здоровья Краснова ухудшилось еще в 2011 году: тогда на фоне уголовного дела по обвинению в рейдерском захвате компании, устраивающей выставки, художника госпитализировали с подозрением на инсульт. После этого он перенес операцию на головном мозге.

Борис Краснов — обладатель многочисленных российских премий, художник и дизайнер. Оформлял «Рождественские встречи» певицы Аллы Пугачевой.

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