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Более 400 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с начала года

Анастасия Колоскова

Город
Более 400 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с начала года
Фото: www.sxc.hu

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья с 2021 года произвели более 400 тысяч тонн молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

Валовое производство молока в подмосковных хозяйствах составило 417 тысяч тонн.

В ведомстве отметили, что в настоящее время среднесуточная продуктивность дойного стада составляет около 22 килограммов молока на одну корову. При определении валового производства учитывается количество коров и их продуктивность. По данным министерства, рост поголовья коров в регионе с начала года составляет 86,8 тысячи голов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1159 голов или на 3,2 процента, пишут «Вести Подмосковья».

Московский регион также стал лидером по объему производства картофеля в Центральном федеральном округе и России за первые шесть месяцев 2021 года. За полгода в Подмосковье произвели свыше двух тысяч тонн подобной продукции. Этот показатель почти на 14 процентов выше, чем за такой же период 2020 года.

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