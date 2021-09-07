Перечень «запрещенных» для женщин профессий в России будут сокращать

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Перечень «запрещенных» для женщин профессий будут сокращать в России по мере развития технологий. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

По его словам, в ведомстве будут продолжать совершенствовать документ с точки зрения формулировок. Он пояснил, что речь должна идти не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, которые доступны для женщин в России.

— Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин, — приводит РИА Новости слова Вовченко.

4 июля Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. В ведомстве предлагают снять запрет на работу машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей и парашютистом.

Позднее интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос, посвященный решению Министерства труда и социального развития существенно сократить список профессий, предназначенных только для мужчин.

Оказалось, что 50 процентов респондентов из числа женщин поддерживают данное решение. При этом 24 процента опрошенных дам высказались против. Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.