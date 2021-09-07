Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перечень «запрещенных» для женщин профессий в России будут сокращать

Анастасия Волоснова

Общество
Перечень «запрещенных» для женщин профессий в России будут сокращать
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Перечень «запрещенных» для женщин профессий будут сокращать в России по мере развития технологий. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

По его словам, в ведомстве будут продолжать совершенствовать документ с точки зрения формулировок. Он пояснил, что речь должна идти не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, которые доступны для женщин в России.

— Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин, — приводит РИА Новости слова Вовченко.

4 июля Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. В ведомстве предлагают снять запрет на работу машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей и парашютистом.

Позднее интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос, посвященный решению Министерства труда и социального развития существенно сократить список профессий, предназначенных только для мужчин.

Оказалось, что 50 процентов респондентов из числа женщин поддерживают данное решение. При этом 24 процента опрошенных дам высказались против. Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.

Читайте также:
Женщиныработа для женщинМинтруд РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте