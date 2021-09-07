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Расселение 21 дома в ЦАО Москвы завершили по программе реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Расселение 21 дома в ЦАО Москвы завершили по программе реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители 21 пятиэтажки в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы переехали в дома по реновации жилищного фонда. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что более 1200 семей получили новое жилье. При этом выселенные объекты уже готовят к сносу.

— На первом этапе до конца 2024 года в Центральном административном округе запланировано предоставление новых квартир 3700 жителям из 23 домов, — заявил глава ведомства.

Новые дома по реновации обеспечивают необходимой инфраструктурой и объектами социальной сферы. Например, в Пресненском районе столицы запланировано возведение двух общеобразовательных школ и комплекса с детским садом и школой.

Сергей Левкин добавил, что в настоящий момент ведется строительство 10 домов по реновации в центре столицы. Общая площадь этих объектов составит около 120 тысяч квадратных метров.

Во вторник, 7 сентября, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что Москомархитектура утвердила проект дома по реновации жилищного фонда Москвы в районе Южное Медведково. Фасады здания выполнят в камне натурального цвета.

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