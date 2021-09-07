Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству технопарка в Зеленограде

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка в Зеленограде. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25 процентов. Ставку налога на прибыль снизят с 17 процентов до 13,5 процента. Также будет обнулена ставка налога на имущество, на 99 процентов уменьшена арендная плата за землю.

В мае прошлого года началось строительство технопарка «СТМП-Зеленоград» на земельном участке площадью 2,7 гектара. Объект расположен по адресу улица Сосновая аллея, дом 6а, строение 1.

Всего в проект инвестировали более одного миллиарда рублей. Его реализация позволит создать порядка 668 рабочих мест, пишет агентство городских новостей «Москва».

К тому же мэр Москвы выделил 104 миллиона рублей в качестве грантов на повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры. В мэрии уточнили, что в число получателей грантов вошли спортивно-досуговые центры «Щукинец» и «Сокол», досуговый центр «Гагаринец», центр творчества и досуга «Ростки» и другие объекты.

Также Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощаются требования к некоммерческим организациям (НКО), являющимся участниками конкурса грантов «Москва — добрый город». Так, минимальный размер гранта для социально ориентированных НКО увеличат до одного миллиона рублей.