Сергей Собянин упростил требования к НКО в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощаются требования к некоммерческим организациям (НКО), являющимся участниками конкурса грантов «Москва — добрый город». Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, минимальный размер гранта для социально ориентированных НКО увеличат до одного миллиона рублей.

— Таким образом, НКО могут претендовать на одну из трех категорий грантов: «малый» грант — до одного миллиона рублей, «средний» грант — от одного до пяти миллионов рублей, «большой» грант — от пяти миллионов рублей, — говорится в сообщении.

При этом срок регистрации в качестве юридического лица снизили с полутора лет до года. Также изменен личный вклад НКО в проект — теперь это не только денежный эквивалент. Кроме того, были сняты ограничения по средней зарплате работников НКО, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, мэр Москвы выделил 104 миллиона рублей в качестве грантов на повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры. В мэрии уточнили, что в число получателей грантов вошли спортивно-досуговые центры «Щукинец» и «Сокол», досуговый центр «Гагаринец», центр творчества и досуга «Ростки» и другие объекты.

В свою очередь председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что с начала года НКО воспользовались услугами коворкинг-центров в Москве свыше пяти тысяч раз.