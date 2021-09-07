«Добивать лежачего»: Тарасова оценила снятие израильских гимнасток с чемпионата мира

Татьяна Тарасова уверена, что мы все полезны обществу, если сегодня сидим дома / Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова во вторник, 7 сентября, прокомментировала снятие женской сборной Израиля с чемпионата мира по художественной гимнастике.

Так, накануне организаторы ЧМ вычеркнули сборную Израиля, куда вошла олимпийская чемпионка Линой Ашрам, из списка стран-участниц турнира. Чемпионат мира будут проводить в Японии с 27 по 31 октября.

— Уже столько всего сказано по этому поводу. Нет смысла добивать лежачего. Израиль захотел сняться и это их право. Какое отношение к этому имеем мы? Нас это совершенно не должно волновать, — цитирует Тарасову Sport24.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Россиянка идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.