Минздрав выпустит новый порядок совмещения прививок от COVID-19 и гриппа

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В Минздраве РФ в ближайшее время создадут новый порядок совмещения вакцинации от COVID-19 и гриппа. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он пояснил, что на данный момент все регионы России обеспечены вакцинами от коронавируса на месяц.

— Ранее было принято составом специалистов решение по разделению, сейчас появились новые данные по безопасности. На этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости, о результатах я проинформирую всех, — отметил Мурашко.

По его словам, осенью среди жителей России повышается коммуникация, а эксперты прогнозируют всплески заболеваемости, поэтому необходимо вакцинироваться, пишет РИА Новости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.