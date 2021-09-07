Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Предприниматели выделили еще одну квартиру для розыгрыша среди голосующих онлайн

Анастасия Волоснова

Общество
Предприниматели выделили еще одну квартиру для розыгрыша среди голосующих онлайн
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные предприниматели выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, все квартиры, представленные в рамках акции, расположены в пределах старой Москвы и являются однокомнатными.

— Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них, — отметил Владимир Платонов.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Чтобы стать участником программы «Миллион призов», необходимо принять участие в электронном голосовании. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Читайте также:
Акция «Миллион призов»ВыборыЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте