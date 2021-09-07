Предприниматели выделили еще одну квартиру для розыгрыша среди голосующих онлайн

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные предприниматели выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, все квартиры, представленные в рамках акции, расположены в пределах старой Москвы и являются однокомнатными.

— Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них, — отметил Владимир Платонов.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Чтобы стать участником программы «Миллион призов», необходимо принять участие в электронном голосовании. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.