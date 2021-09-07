Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве

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Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла в Северо-Западном тоннеле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 сентября.

— В Северо-Западном тоннеле на проспекте Жукова столкнулись три автомобиля. На данный момент свободна одна полоса в сторону области, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано по возможности объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

7 сентября сообщалось, что на внутренней стороне 98-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Для движения свободны четыре полосы, при этом дорожная обстановка в районе ДТП осложнена. Дептранс порекомендовал водителям объезжать данный участок трассы.

Также на внешней стороне ТТК в районе Хорошевской эстакады столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии затруднено движение, для автомобилей временно доступна лишь одна полоса.