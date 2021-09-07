Подозреваемый в изнасиловании признался еще в двух нападениях на женщин в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 20-летней девушки в столице, признался еще в двух нападениях на женщин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 6 сентября.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания еще о двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района, — рассказала представитель ведомства.

Следствие дополнительно квалифицирует его действия по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», а также «Разбой».

Кроме того, как уточнила Иванова, ведомство будет ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу. СК занимается сбором и закреплением доказательственной базы, заключила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу.

6 сентября сообщалось, что мужчина днем ранее изнасиловал девушку на востоке Москвы, угрожая ей убийством. По данным следствия, находясь в Перове, он подавил волю 20-летней потерпевшей к сопротивлению, а затем надругался над ней.