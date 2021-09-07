Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемый в изнасиловании признался еще в двух нападениях на женщин в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании признался еще в двух нападениях на женщин в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 20-летней девушки в столице, признался еще в двух нападениях на женщин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 6 сентября.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания еще о двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района, — рассказала представитель ведомства.

Следствие дополнительно квалифицирует его действия по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», а также «Разбой».

Кроме того, как уточнила Иванова, ведомство будет ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу. СК занимается сбором и закреплением доказательственной базы, заключила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу.

6 сентября сообщалось, что мужчина днем ранее изнасиловал девушку на востоке Москвы, угрожая ей убийством. По данным следствия, находясь в Перове, он подавил волю 20-летней потерпевшей к сопротивлению, а затем надругался над ней.

Читайте также:
Москваобвинения в изнасилованииСледственный комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте