Зеленский ввел санкции против российского военного и жительницы Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций против двух россиян. Соответствующий указ размещен офисом главы государства во вторник, 7 сентября.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

В списке оказался подполковник российской армии, в отношении которого ввели такие меры, как блокирование активов, ограничение торговых операций и прочее. Также под ограничения попала жительница Крыма, которой запретили вывод капиталов за пределы Украины, также заморозили ее активы, отмечается на сайте офиса президента.

23 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке доступа к ряду российских сайтов. Ограничительные меры, в частности, затронули веб-ресурсы «Ростелекома», а также газет «Московский комсомолец» и «Ведомости». Кроме того, в список вошли «Народные новости» и информационное агентство «Анна-ньюс».