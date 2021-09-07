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Один человек погиб на борту катера, который перевернулся в мурманской бухте

Виктория Сикерина

Происшествия
Один человек погиб на борту катера, который перевернулся в мурманской бухте
Фото: silverboats.ru

Катер с пятью пассажирами на борту перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области. В результате один человек погиб. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили местные экстренные службы.

— В районе бухты Долгая Щель перевернулся катер. По предварительным данным, на борту судна находились пять человек, — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Экстренные службы региона заявили, что на борту катера находились пять человек, один из которых погиб. Еще одного пассажира нашли живым, а судьба троих людей остается неизвестной, передает ТАСС.

В понедельник, 6 сентября, представитель ГУ МЧС Астраханской области сообщил, что пограничники обнаружили потерявшийся в регионе катер, на борту которого было семь пассажиров.

Частный катер с семью пассажирами, среди которых трое детей, плыл из Волгограда в Махачкалу. 3 сентября, после пересечения 135-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала, связь с экипажем катера была утеряна.

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