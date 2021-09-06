Пропавший в Астраханской области катер с семью пассажирами нашли в Дагестане

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Пограничники обнаружили потерявшийся в Астраханской области катер, на борту которого было семь пассажиров. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил представитель регионального ГУ МЧС.

— Катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Частный катер с семью пассажирами, среди которых трое детей, плыл из Волгограда в Махачкалу. 3 сентября, после пересечения 135-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала, связь с экипажем катера была утеряна.

5 сентября в региональном МЧС сообщили, что занимаются поиском пассажиров катера. Ведомство довело информацию о судне в администрацию морских портов Каспийского моря для дальнейшей организации и координации поиска.

Следователи Астраханского следственного отдела на транспорте также организовали мероприятия с целью найти пассажиров.