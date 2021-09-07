Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Вторая ракетка мира Медведев в четвертьфинале одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпой — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.
Следующим соперником российского теннисиста станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12-й номер посева) и испанцем Карлосом Алькарасом.
В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.
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