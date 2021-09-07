Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

Юлия Курганова

Спорт
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open
Фото: instagram.com/medwed33

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Вторая ракетка мира Медведев в четвертьфинале одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпой — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Следующим соперником российского теннисиста станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12-й номер посева) и испанцем Карлосом Алькарасом.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

Читайте также:
ТеннисДаниил Медведевпобеда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте