Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В четверг, 2 сентября, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что увеличить число рейсов самолетов в отпускной период вполне реально — дефицита самолетов в России нет.