Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и семь отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
В четверг, 2 сентября, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что увеличить число рейсов самолетов в отпускной период вполне реально — дефицита самолетов в России нет.