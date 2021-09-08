Машина загорелась после аварии на юго-западе Москвы

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Автомобиль загорелся после ДТП на юго-западе столицы. Об этом сообщили в среду, 8 сентября, в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на Литовском бульваре. На опубликованных кадрах видно, как огонь охватывает легковую машину.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Ночью во вторник, 7 сентября, три автомобиля столкнулись на МКАД. Движение транспорта было значительно затруднено, для проезда были доступны первая и пятая полосы.