Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

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Невыгодно досрочно гасить ипотечный кредит, если он взят под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента или в случаях, когда застройщик дополнительно субсидировал снижение ставки до 2-3 процентов годовых, при этом у клиента длительный срок кредитования. Об этом рассказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

— Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту. А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 процента, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок, — объяснил он.

Эксперт отметил, что очень распространенной ситуацией является сдача жилья, взятого в ипотеку, в аренду по ставке равной или превышающей ежемесячный платеж банку. В этом случае заемщик, по сути, имеет «бесплатную ипотеку», передает агентство «Прайм».

Также гасить досрочно ипотеку невыгодно, если есть штрафные санкции за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил Кулаков.

Россияне назвали пропуск платежа по кредиту одной из основных причин стресса. Пропустить ежемесячный платеж боится 81 процент опрошенных.