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Автоэксперт предупредил россиян о росте цен на машины в 2022 году

Юлия Курганова

Общество
Автоэксперт предупредил россиян о росте цен на машины в 2022 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Цена автомобилей в России в следующем году продолжит расти на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над предложением, также этому будет способствовать и подорожание комплектующих. Об этом сообщил эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов.

— Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания, — сказал он по поводу будущего авторынка.

Эксперт отметил, что в настоящее время заказанные машины приходится ждать почти семь месяцев, при этом очереди есть на все марки, от бюджетных до премиальных, так как детали электроники везде одни. При этом если в прошлом году цены на автомобили начали расти, когда салоны быстро опустели из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди за машинами растягиваются из-за отсутствия деталей. Власов пояснил, что это является весомым поводом увеличить цену.

Также, по словам эксперта, благодатные условия для роста стоимости дополняются нестабильным курсом национальной валюты, подорожавшими комплектующими и рисками самих дилеров, опасающихся снижения продаж и желающих компенсировать недостачу прибыли, передает РИА Новости.

Автоэксперт объяснил, как сэкономить при покупке машины. В последнее время в России образовался дефицит новых автомобилей из-за пандемии и сложностей с поставками комплектующих. По этой причине дилеры стали значительно завышать цены.

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