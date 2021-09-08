Музей Победы запустит новую иммерсивную программу о блокадном Ленинграде

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил новую иммерсивную экскурсию «Подвиг Народа. Непокоренный Ленинград». Старт программы состоится 8 сентября, его приурочили к 80-летию начала блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что экскурсия погрузит посетителей в события того времени. Она расскажет об оккупации Ленинградской области, уничтожении мирных жителей, эвакуации музейных ценностей и жизни блокадного города. Гости музея смогут заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку», которая не закрывалась ни на один день, в госпиталь, в котором врачи, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, на завод, где рабочие выполняли план, несмотря на голод и холод. Программа поможет современникам представить, с какими трудностями столкнулись жители Ленинграда.

Эта экскурсия создана в рамках масштабной экспозиции «Подвиг Народа». В ней впервые объединили возможности театра, кино и подлинных артефактов. Мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Голографические проекции, фильмы-реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра создают «эффект присутствия».

Также во время старта программы школьники встретятся с жителями и защитниками блокадного Ленинграда. Экскурсия будет проходить до конца недели.

Москвичей пригласили пройти исторический онлайн-квест. Портал «Узнай Москву» и Музей Победы предлагают горожанам пройти онлайн-квест «За нами Москва», который посвящен обороне столицы в годы Великой Отечественной войны.