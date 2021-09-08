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Смолов стал лучшим игроком матча сборной РФ против Мальты по версии портала WhoScored

Михаил Алимов

Спорт
Смолов стал лучшим игроком матча сборной РФ против Мальты по версии портала WhoScored
29-летний Федор Смолов перешел в испанский клуб из столичного «Локомотива» на правах аренды / Фото: Официальный Twitter чемпионата Испании/@LaLiga

Накануне завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Мальты. Отечественная сборная обыграла мальтийцев со счетом 2:0. Российский нападающий Федор Смолов стал лучшим игроком встречи по версии портала WhoScored.

Он удостоился оценки в 8,0 по десятибалльной шкале — Смолов уже на десятой минуте встречи открыл счет и был активен весь матч. При этом самую низкую оценку встартовом составе сборной получил Алексей Миранчук (6,4 балла).

Следующим соперником сборной России будет команда Словакии. Игра состоится 8 октября в Казани.

По итогам шести туров российская сборная занимает второе место в группе H с 13 очками. Лидирует команда Хорватии, которая опережает россиян по дополнительным показателям.

До этого сообщалось, что Федор Смолов выведет команду на матч с Мальтой в качестве капитана. Также в матче в составе национальной команды дебютировал защитник Максим Осипенко, который представляет футбольный клуб «Ростов».

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