В Австралии начнут привлекать к ответственности за клевету в комментариях

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Пользователей в Австралии могут привлечь к ответственности за клеветнические комментарии от других людей на их странице в социальной сети Facebook. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщает в среду, 8 сентября, агентство Associated Press.

Теоретически по такому поводу могут привлечь людей, которые не модерируют комментарии на своей странице и не следят за ними. Более того, пользователь может и вовсе не знать о существовании такого комментария, но все равно будет нести ответственность, передает RT.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу мошенников с символикой Роскосмоса.

Упомянутая реклама предлагает пользователям зарегистрироваться для участия в якобы проекте госкорпорации, который дает возможность заработать на фондовых рынках. После этого человеку потребуется заполнить анкету, а затем передать банковские данные мошенникам.

Руководству социальной сети необходимо провести проверку и привести механизмы модерации рекламы и контента в соответствии с законодательством России, подчеркнули в Роскомнадзоре. За нарушение требований американской компании придется заплатить до четырех миллионов рублей.