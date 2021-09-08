В Австралии начнут привлекать к ответственности за клевету в комментариях

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Пользователей в Австралии могут привлечь к ответственности за клеветнические комментарии от других людей на их странице в социальной сети Facebook. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщает в среду, 8 сентября, агентство Associated Press.
Теоретически по такому поводу могут привлечь людей, которые не модерируют комментарии на своей странице и не следят за ними. Более того, пользователь может и вовсе не знать о существовании такого комментария, но все равно будет нести ответственность, передает RT.
До этого сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу мошенников с символикой Роскосмоса.
Упомянутая реклама предлагает пользователям зарегистрироваться для участия в якобы проекте госкорпорации, который дает возможность заработать на фондовых рынках. После этого человеку потребуется заполнить анкету, а затем передать банковские данные мошенникам.
Руководству социальной сети необходимо провести проверку и привести механизмы модерации рекламы и контента в соответствии с законодательством России, подчеркнули в Роскомнадзоре. За нарушение требований американской компании придется заплатить до четырех миллионов рублей.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО