Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
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Очевидец рассказал подробности о хлопке газа в подмосковном Ногинске

Михаил Алимов

Руслан Давлетшин

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Происшествия
Очевидец рассказал подробности о хлопке газа в подмосковном Ногинске
Фото: Прокуратура Московской области

Утром 8 сентября в Ногинске произошел хлопок газа. Жилец соседнего дома в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал подробности инцидента.

— Я не знаю, как это произошло, но было очень громко. В этот момент мы с семьей спали, как раз от грохота проснулись, примерно в 6:50. Я сначала спросил: «Что там?». Мне сказали, что там что-то взорвалось, а потом все и увидел, — сообщил очевидец.

По его словам, хлопок был такой силы, что пострадали даже соседние дома.

— Мы живем на четвертом этаже, и на ту сторону у нас выходит только балкон. Сами мы не пострадали. Однако на балконе оказались выбиты рамки. Когда проснулись, балкон уже был весь в разбившихся стеклах. Рамки выбило на улицу, — рассказал местный житель.

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате хлопка пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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