Названы страны с самым большим риском распространения коронавируса

Фото: Pixabay

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний подготовил список стран, в которых выявлен самый высокий уровнем опасности распространения коронавирусной инфекции и призвал граждан не посещать эти государства.

— Избегайте поездок на Шри-Ланку. Если вам необходимо прибыть на Шри-Ланку, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой, — цитирует рекомендации американского регулятора ФАН.

Кроме того, высокий риск распространения вируса оказался у Великобритании, Турции, Франция, Грузии и Эстонии.

Регулятор определил Россию в список стран с третьим уровнем опасности, которые не рекомендуют посещать без острой необходимости.

Уже в октябре текущего года для вакцинированных от коронавируса туристов могут открыть без карантина еще восемь провинций Таиланда. В АТОР 6 сентября рассказали детали возможного введения новых правил.

Для путешественников из России и всех других стран планируют открыть Бангкок, Чиангамайю, Паттайю, города Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и остров Ко Самет. Решение хотят принять в рамках программы «Песочница».