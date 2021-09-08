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Еще 18 024 случая заболевания COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 18 024 случая заболевания COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 85 регионах России выявили 18 024 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в среду, 8 сентября.

При этом 7,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 18 024 случая заболевания COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России лидирует Санкт-Петербург. За последние 24 часа в Северной столице зафиксировали 1430 случаев заболевания коронавирусом.

Еще 18 024 случая заболевания COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 797 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 262 пациента, говорится в сообщении.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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