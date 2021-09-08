ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за ФК «Зенит»
ФИФА запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал источник РИА Новости.
Запрет будет действовать до 14 сентября. Футболисты пропустят матч с «Челси» в Лиге чемпионов.
— Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии, — отметил собеседник агентства.
При этом 5 сентября через несколько минут после начала отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.
Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции.
Четыре аргентинских игрока, которые играют в Английской Премьер-лиге, не соблюли обязательный двухнедельный карантин по прилете из Великобритании. Причем некоторые из них оказались в стартовом составе сборной.