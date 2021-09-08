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ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за ФК «Зенит»

Анастасия Волоснова

Спорт
ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за ФК «Зенит»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ФИФА запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал источник РИА Новости.

Запрет будет действовать до 14 сентября. Футболисты пропустят матч с «Челси» в Лиге чемпионов.

— Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии, — отметил собеседник агентства.

При этом 5 сентября через несколько минут после начала отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.

Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции.

Четыре аргентинских игрока, которые играют в Английской Премьер-лиге, не соблюли обязательный двухнедельный карантин по прилете из Великобритании. Причем некоторые из них оказались в стартовом составе сборной.

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