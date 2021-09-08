В Раде отказались обращаться к конгрессу США о статусе основного союзника вне НАТО

Флаг Украины

Депутаты Верховной рады Украины отказались поддержать обращение к конгрессу США о возможности предоставить стране статус основного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил портал «Страна.ua».

Предложение поддержали 24 народных депутата, еще 163 депутата воздержались от голосования. Против проголосовал один против, и еще 26 человек не участвовали в голосовании. Таким образом, инициатива не набрала необходимой поддержки, пишет ТАСС.

5 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом оказалась неудачной. По его словам, Зеленскому следовало выбрать более четкую линию поведения, которая давала бы понять, чего именно хочет Украина.

В числе подобных потенциальных «желаний» парламентарий выделил военную базу, членство в НАТО, получение денег и развитие космической отрасли. Также Гончаренко отметил, что прошедшая встреча скорее продемонстрировала желание Зеленского красиво сфотографироваться с президентом США, чем добиваться настоящих преференций для своей страны.

В ходе визита 1 сентября в Соединенные Штаты Зеленский представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражались основные цели и задачи будущего страны. В план заложено свыше 80 проектов в разных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.