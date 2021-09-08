Андрей Бочкарев рассказал о разработке котлована на станции метро «Вавиловская»
Разработка котлована для станции Троицкой линии столичного метрополитена «Вавиловская» стартовала в среду, 8 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в настоящий момент на станции завершили работы по переключению движения на Ленинском проспекте, а также провели инженерные коммуникации и на 88 процентов выполнили устройство буросекущих свай.
— Сейчас строители приступают к разработке грунта котлована, — рассказал Андрей Бочкарев.
При этом на станции метро «Академическая», которая тоже войдет в состав Троицкой линии, уже завершили установку ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры. В настоящий момент на объекте проводят инженерные коммуникации.
— Помимо этого, началась подготовка к строительству станции «Крымская», которая станет пересадочной на Московское центральное кольцо. В настоящее время на месте будущей стройплощадки ведется вынос инженерных сетей, в частности, кабельных линий из зоны строительства, — добавил Юрий Кравцов, Генеральный директор АО «Мосинжпроект».
В среду, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ввод Троицкой линии столичного метро планируется на 2024 год. В настоящий момент здесь ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.